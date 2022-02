அடப்பாவமே.. ஒன்னா, ரெண்டா.. தேங்கிப்போன 50 லட்சம் கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகள்.. காலாவதியாகப் போகுதாம்!

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: தனியார் மருத்துவமனைகள் வசமுள்ள சுமார் 50 லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் விரைவில் காலாவதியாகவிருப்பதாக தெரியவந்துள்ளன.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா தாக்கம் அதிகரித்த நிலையில், அதிலிருந்து தற்காத்துக்கொள்ள ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி தான் என அனைத்து நாடுகளும் மக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தத்தொடங்கின.

இந்தியாவில் இதுவரை 167.87 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை கடந்த வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

About 50 lakh Covshield vaccines from private hospitals are said to be out of date. Covishield Manufacturing Seerum Industry announced that they will not take back it.