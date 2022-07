'தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும்'... தாத்தாவின் அன்பு குறித்த பெண்ணின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: தனது தாத்தாவுக்கு வித விதமான உணவு வகைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய பெண், தன் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பே தனது தாத்தா உயிரிழந்து விட்டதாக இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட உணர்வுப்பூர்வமான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தாத்தா, பாட்டியின் அன்பு எப்போதுமே தனித்துவமானது தான். அத்தகைய ஈடு இணையற்ற அன்பை பெற்றவர்கள் பாக்கியசாலிகள் என்றே சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட சுயநலம் மிக்க அன்பை பொழியும் தாத்தா, பாட்டிகளுக்கு அவர்கள் விரும்பியவற்றை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும்.

அப்படித்தான் ரன்ஜூன் மிஸ்ரா என்ற பெண் மருத்துவர் இந்திய உணவு வகைகளை மட்டுமே அதிகம் சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்ட தனது தாத்தாவுக்கு வித விதமான வெளிநாட்டு உணவு வகைகளை சாப்பிட கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பியுள்ளார்.

English summary

Woman made a Mexican meal for her grandfather who only loved Indian food. However, he passed away before his granddaughter's next trip to India