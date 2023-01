கவனம் மக்களே! இந்த நேரத்தில் தான் அதிக விபத்துகள் நடக்குதாம்.. புள்ளி விபரத்தை வெளியிட்ட மத்திய அரசு

Delhi

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் எந்த நேரத்தில் அதிகம் விபத்துகள் நடந்துள்ளது என்றும்.. கடந்த ஆண்டுகளில் எத்தனை சாலை விபத்துகள் நடைபெற்றுள்ளது என்றும் நாட்டில் எந்த மாநிலத்தில் அதிக விபத்துகள் நடைபெற்றுள்ளது என்ற தகவல்களையும் மத்திய அரசு புள்ளி விவரத்தோடு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. தனிநபர் வாகன பயன்பாடு பல மடங்கு அதிகரித்து இருப்பதே இதற்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

வாகன எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப சாலை கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தாது மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் போக்குவரத்து விதிகளை மீறி செல்வது என பல்வேறு காரணங்கள் விபத்துக்கு பிரதான காரணமாக உள்ளது.

The central government has also released the information about the number of road accidents in the past years and which state has the highest number of accidents in India.