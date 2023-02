பல லட்சம் ரூபாய் மிச்சம்.. வருமான வரியில் புதுமுறை தான் பெஸ்ட்.. உதாரணங்களுடன் முழுவிபரம்! இத படிங்க

மத்திய பட்ஜெட்டில் புதிய வரி விதிப்பு முறையில் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பழைய வரி முறையில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. இதனால் எது சிறந்தது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

டெல்லி: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இதில் தனிநபர் வருமான வரிக்கான ஜீரோ வரி உச்சவரம்பு என்பது புதிய வருமான வரி முறையில் ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.7 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது ஒரு பெரிய விவாதமே தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதாவது இந்தியாவில் வருமான வரி செலுத்துவதில் பழயை வருமான வரி முறை (Old Regime) சிறந்ததா? இல்லாவிட்டால் புதிய வருமான வரி (Ne Regime) சிறந்ததா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கான விடையை இந்த செய்தியில் உள்ளது.

2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் வெளியிட்டார். பட்ஜெட்டின் இறுதியாக தனிநபர் வருமான வரி சார்ந்த முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

இந்தியாவில் தற்போது வருமான வரி செலுத்த 2 நடைமுறைகள் உள்ளன. ஒன்று பழைய வருமான வரி முறை (Old Regime), இன்னொன்று புதிய வருமான வரி முறை (New Regime), இதில் ஏதேனும் மாற்றம் கொண்டு வரப்படலாம் என அனைவரும் எண்ணினர்.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget today. In this, the zero tax ceiling for personal income tax has been increased from Rs.5 lakh to Rs.7 lakh in the new income tax system. In this case, a big debate is going on now. That is, is the Old Regime better for paying income tax in India? If not, is the New Income Tax (Ne Regime) better? The question has arisen. The answer is in this message.