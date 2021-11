ரீசார்ஜ் கட்டணம் 25% உயர்வு.. மக்கள் அதிர்ச்சி.. ஏர்டெல்லை ஓவர்டேக் செய்த வோடபோன்

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: வருவாய் இழப்பிற்காக ஏர்டெல், ஜியோ நிறுவனங்கள் செல்போன் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்திய நிலையில் வோடபோன் நிறுவனமும் கட்டணத்தை உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

ஏர்டெல் நிறுவனம் நவம்பர் 26 மதல் செல்போன் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்த உள்ள நிலையில் வோடபோனும் கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளது. இந்தக் கட்டண உயர்வு நாளை மறுநாள் முதல் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Airtel and Jio have raised their cell phone service tariffs while Vodafone has also announced a tariff hike. Airtel is also set to raise mobile phone service charges from November 26, while Vodafone has also raised rates. The tariff hike is expected to take effect from November 25.