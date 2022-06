முகமது ஜுபைரின் போலீஸ் காவலை நீட்டித்த நீதிமன்றம்! சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் கடும் கண்டனம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத உணர்வை தூண்டியதாக கூறி டெல்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பத்திரிகையாளர் முகமது ஜுபைருக்கு மேலும் 4 நாள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க போலீசாருக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது.

Alt News இணை நிறுவனர் Mohammed Zubair திடீர் கைது... என்ன காரணம்? *India

Alt News இணையதளத்தின் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைர். பத்திரிகையாளரான இவர் வலதுசாரிகளின் போலி செய்திகளின் உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து வெளியிட்டு வந்தார்.

இவர் மதம்சார்ந்த விஷயங்கள் பற்றி தொடர்ச்சியாக டுவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார். இந்நிலையில் இவர் மதம்சார்ந்த சிலரது நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. வலதுசாரி அமைப்பினரால் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார்.

சர்வதேச கவனம் பெற்ற பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைது.. டெல்லி போலீசுக்கு உலக ஊடக அமைப்புகள் கண்டனம்

English summary

Mohammad Zubair, a journalist arrested by the Delhi Police for inciting religious hatred, has been remanded in police custody for four more days.