உச்சத்தில் காற்று மாசு.. டெல்லியில் மூச்சு விட முடியல.. கெஜ்ரிவால் போட்ட அதிரடி உத்தரவு.. என்ன அது?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அங்குள்ள தொடக்க பள்ளிகளுக்கு நாளை முதல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு காற்று மாசுக்கு டெல்லி, பஞ்சாப் அரசை மட்டும் குற்றம்சாட்டக்கூடாது. இது வட இந்தியாவுக்கான பிரச்சனை என அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லி ஆண்டுதோறும் அதிகமாக மாசடைந்து வருகிறது. உலகில் மிகவும் மோசமான காற்று மாசு கொண்ட நகராக டெல்லி மாறி உள்ளது.

இதனை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றனர். தீபாவளி வேளைகளில் பட்டாசு வெடிக்க தடை விதித்தால், கனரக வாகனங்களின் பயன்பாட்டில் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

A holiday has been announced for primary schools in Delhi as air pollution continues to rise. Also, Delhi and Punjab government should not be blamed for air pollution. Arvind Kejriwal has said that this is a problem for North India.