ஆர்யன் கான் வழக்கில் திருப்பம்.. போதிய ஆதாரமில்லை என விசாரணையை நிறுத்திய மும்பை போலீஸ்! பரபர தகவல்

டெல்லி: போதைப்பொருள் வழக்கில் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் சுமார் 22 நாட்கள் வரை சிறையில் இருந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் மிரட்டி பணம் பறிந்த குற்றச்சாட்டில் எந்தவொரு ஆதாரமும் இல்லை என்று மும்பை போலீசார் வழக்கு விசாரணையை நிறுத்தியுள்ளனர்.

கடந்த அக். 2ஆம் தேதி மும்பையில் இருந்து கோவா சென்ற சொகுசு கப்பலில் போதைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி பார்ட்டி நடைபெறுவதைக் கண்டறிந்த என்சிபி அதிகாரிகள், இது தொடர்பாக நடத்திய அதிரடி சோதனையில் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

குறிப்பாகப் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கானின் 23 வயது மகன் ஆர்யன் கானை கப்பலில் வைத்தே போதைப்பொருள் தடுப்பு முகமை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். முதலில் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்ட அவர் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆர்யன் கான் வழக்கு.. போதிய ஆதாரமில்லாமல் நீதிமன்றத்தில் திணறிய என்சிபி.. வெளியான ஐகோர்ட் தீர்ப்பு

Mumbai Police said they have halted the probe into the extortion charges made in connection with the drugs-on-cruise case for not finding any evidence. Mumbai Police had constituted an SIT to investigate and had questioned around 20 people.