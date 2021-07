நல்லா பாருங்க.. ரூ.4.5 லட்சத்திற்கு விற்பனையான ஆடு இதுதான்.. காரணம் கேட்டா அசந்துருவீங்க!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பக்ரீத் பண்டிகையை ஒட்டி இரண்டு ஆடுகள் நான்கரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டுள்ளன.

ட்ரை ப்ரூட் உணவு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட ஆடுகள் இவை என்பது இவ்வளவு தூரம் விலையேறுவதற்கு முக்கிய காரணமாம்.

கொரோனாவில் இறந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு.. ரெடியாகும் வழிகாட்டு நெறிமுறை..4 வாரம் அவகாசம் கேட்ட மத்திய அரசு

நாடு முழுக்க இன்று தியாகத் திருநாள் பக்ரீத் பண்டிகை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஏழை எளியவர்களுக்கு, இஸ்லாமியர்கள் இறைச்சி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை வழங்கி தானம் செய்வது இன்றைய தினத்தின் சிறப்பம்சமாகும்.

English summary

A pair of goats sold for 4.5 lakh rupees in Lucknow, Uttar Pradesh on the eve of Bakrid. About 600 rupees is spent daily on food for these goats. Yes, only cashew nuts, pistachios, almond, juice and sweets are provided to these goats daily.