ஒலிம்பிக் செல்லும் பவானியின் பயிற்சிக்காக தங்க நகைகளை தாயார் அடகு வைத்தது நெகிழ்ச்சி - மோடி

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்பதாக டோக்கியோ செல்லும் வாள் வீச்சு வீராங்கனை பவானி தேவியின் பயிற்சிக்காக அவரது தாயார் தங்க நகைகளை அடகு வைத்தது நெகிழ்ச்சியளிப்பதாக பிரதமர் மோடி தனது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்துள்ளார். டோக்கியோவுக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு வீரரின் பின்னணியிலும், அவர்களின் கடுமையான போராட்டமும், பல வருட உழைப்பும் உள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மன் கி பாத் என்ற வானொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மாதம் தோறும் கடைசி ஞாயிறன்று நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவதுடன், மக்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார். ஜூன் மாதத்தின் கடைசி ஞாயிறான இன்றைய தினம் பேசிய பிரதமர் மோடி மிகச் சிறந்த விளையாட்டு வீரரான மில்கா சிங்கை யாரும் மறந்திருக்க முடியாது என்றார்.

மில்கா சிங்கின் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே விளையாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவருடன் பேச எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு செல்லும் விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும்படி நான் அவரிடம் கோரிக்கைவிடுத்தேன்.

English summary

Modi Spoke today Mann Ki Baat Bhavani, who hails from Chennai, is the first Indian fencer to qualify in the Olympics. I was reading somewhere that in order for Bhavani ji's training to continue, her mother had even mortgaged her jewellery.