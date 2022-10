“தாமரை” குளமான இந்திய கிரிக்கெட்.. பிசிசிஐ, ஐபிஎலில் பாஜகவின் "வாரிசு" அரசியல் - திரிணாமூல் சாடல்

Delhi

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகத்தில் பாஜகவின் வாரிசு அரசியல் தொடர்வதாக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி. டெரிக் ஓ பிரையன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கு பிசிசிஐ தலைவராக கடந்த நவம்பர் மாதம் சவுரவ் கங்குலி பதவியேற்றார். செயலாளராக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மகன் ஜெய்ஷா பதவியேற்றனர். இவர்களின் பதவிக்காலம் இன்னும் சில வாரங்களில் நிறைவடைய இருக்கிறது.

2 வது முறையாக இவர்கள் பதவி வகிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் நிலையில் ஜெய்ஷா செயலாளர் பதவியில் தொடர்வார் என்றும், கங்குலி தலைவராக தொடர மாட்டார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் ஐசிசியில் கங்குலி வகித்த இந்திய பிரதிநிதிக்கான பொறுப்பும் ஜெய்ஷாவிடம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கொல்கத்தாவில் பாஜக கலவரம்.. யோகி மாடலில் “புல்டோசர்” அனுப்பலாமா?பாயிண்ட்டை பிடித்த திரிணாமூல் எம்பி

Trinamool MP Derek o brein said that, BJP dynasty politics in BCCI and IPL. He tweeted that, "I am Jay Shah, once more becoming BCCI secretary. My papa is Union Home Minister AmitShah. I am Arun Singh Dhumal, new Chairman of IPL. My elder bhaiya is Union Sports Minister."