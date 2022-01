பஞ்சாப் சம்பவம்.. பிரதமரை கொல்லும் முயற்சி?? பாகிஸ்தானின் சதித்திட்டம்.. பாஜக வெளியிட்ட பரபர வீடியோ

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமர் மோடியின் கார் நேற்று மேம்பாலத்தில் விவசாயிகளால் மறிக்கப்பட்ட நிலையில், இது தொடர்பாக பாஜக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

BJP VS Congress | Punjab சம்பவம் திட்டமிட்ட சதியா? | PM Modis Convoy Blocked | Oneindia Tamil

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தல் பிரசாரம் சார்ந்த பணிகளை பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அரசுத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்க உத்தரப் பிரதேசத்திற்குப் பல முறை சென்று வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று அவர் பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குச் சென்றிருந்தார்.

English summary

BJP released a two-minute-long video on social media and said Prime Minister Narendra Modi foiled the conspiracy of Pakistan and Khalistani supporters. BJP says PM Modi exposed the game of Congress to push the country into the fire of riots.