'எய்ம்ஸ்' மருத்துவமனையைக் கொண்டுவருவோம்.. - மணிப்பூர் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு!

டெல்லி: மணிப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவக்கல்லூரியும், விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகமும் கொண்டு வரப்படும் என டிஜிட்டல் பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

மணிப்பூரில் நேற்று முதற்கட்ட சட்டசபைத் தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. மணிப்பூரின் ஐந்து மாவட்டங்களில் முதல் கட்டமாக 38 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடந்தது.

முதற்கட்ட தேர்தலில் 78.03 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. வாக்குப்பதிவின் போது, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

