கோவை சம்பவம்: தனி ஓநாய் முறையில் தாக்குதல் திட்டம்.. கோவில்களை நோட்டமிட்டு ஒத்திகை! அதிர்ச்சி தகவல்

டெல்லி: கோவை கார்வெடிப்பு தனி ஓநாய் தாக்குதல் முறையில் தாக்குதல் நடத்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்றும், இதில் உயிரிழந்த ஜமேஷா முபீன் தனது நெருங்கிய உறவினர்களான அசாரூதின் மற்றும் அப்சர்கானுடன் சேர்ந்து சங்கமேஸ்வரர், கோணியம்மன், விநாயகர் கோவில்களை நோட்டமிட்டு ஒத்திகை பார்த்துள்ளனர் என்றும் போலீசார் சந்தேகித்துள்ளனர்.

கோவை உக்கடம் அருகே கடந்த 23-ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணியளவில் கோவில் அருகே சென்றுகொண்டிருந்த கார் ஒன்று திடீரென வெடித்து தீப்பிடித்தது. இதில் உக்கடம் ஜிஎம் நகரை சேர்ந்த ஜமேஷா முபின் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார்.

பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்து தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐ ஏ)க்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

