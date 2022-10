மதம் மாறிய தலித்துகளுக்கு சலுகைகளா?.. ஆராய்ந்து முடிவெடுக்க கமிஷன்.. மத்திய அரசு நடவடிக்கை

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கிறிஸ்தவ, இஸ்லாம் மதங்களுக்கு மாறிய தலித்துக்களுக்கு சலுகைகள் வழங்குவது தொடர்பாக நீண்டகாலமாக கோரிக்கைகள் இருந்துவரும் நிலையில், இது தொடர்பாக ஆராய்ந்து முடிவு எடுக்க மத்திய அரசு 3 பேர் கொண்ட குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளது.

இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் பட்டியல் சாதிகள் ஆணை - 1950 ன் படி இந்து, சீக்கிய, பவுத்த மதத்தை தவிர்த்து பிற மதங்களை சேர்ந்தவர்களை எஸ்.சி. (பட்டியலின) வகுப்பினராக கருதப்பட முடியாது என்று கூறுகிறது.

தீண்டாமை நடைமுறை இந்து சமூகத்தில் மட்டுமே இருப்பதால் பட்டியலின மக்கள் பிரிவில் இந்துக்களை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும் என்று 1950 ஆம் ஆண்டு வெளியான உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

English summary

While there have been demands for a long time regarding giving concessions to Dalits who have converted to Christianity and Islam, the central government has constituted a 3-member committee to examine and decide on the matter