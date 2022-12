பெரும் குளறுபடி: ராகுல் காந்தி உயிருக்கே ஆபத்து! 2 பிரதமர்களை இழந்துட்டோம்! பாதுகாப்பு கேட்கும் காங்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, டெல்லியை கடந்து பஞ்சாப், ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலங்களுக்கு செல்ல இருப்பதால் அவருக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் எழுதி உள்ள கடிதத்தில், டெல்லியிலேயே 3 இடங்களில் பாதுகாப்பு குறைபாடு இருந்தது சுட்டிக்காட்டப்பட்டு உள்ளது.

காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், அரியானா, உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவர் நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.

தற்போது 108 வது நாளாக நடைபயணத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அவர், தலைநகர் டெல்லியில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்னும் அவர் இலக்கை அடைய 448 கிலோ மீட்டர்கள் தூரம் உள்ளது.

ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் எதிரொலித்த பெரியார்.. டெல்லியில் இருந்து கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி

English summary

Congress MP Rahul Gandhi, who is participating in the Bharat Jodo Yatra, is going to pass through Delhi and go to the states of Punjab and Jammu and Kashmir. In the letter written by the Congress to the central government, it has been pointed out that there was a lack of security at 3 places in Delhi itself.