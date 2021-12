நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தில் இருந்து 'எஸ்கேப்' ஆகும் ஆல்பா.. உருமாறும் கொரோனாவால் பேராபத்து..பகீர் தகவல்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வரும் நிலையில், ஆல்பா கொரோனா குறித்து அதிர்ச்சி அளிக்கும் சில முக்கிய ஆய்வு முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சீனாவில் முதல்முறையாக கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுமொத்த உலகையே ஆட்டிப்படைப்பது என்றால் அது கொரோனா தான்.

வளர்ந்த நாடு, பின்தங்கிய நாடு என் எதையும் விட்டு வைக்காமல் அனைத்து நாடுகளிலும் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளில் இந்த வைரஸ் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு மிக மோசம்.

English summary

While mutating, Alpha variant may have gained ‘skills’ to successfully block the 'innate immune system response'. New reseacrhed about new Corona variants across the world.