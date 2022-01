குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து குறைவு.. பள்ளிகளை மூடுவது நியாயமில்லை.. உலக வங்கி கல்வி இயக்குனர் சொல்கிறார்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா காரணமாக பள்ளிகளை மூடுவது நியாயமில்லை என்று உலக வங்கி கல்வி இயக்குனர் ஜெய்ம் சாவேத்ரா கூறியுள்ளார். புதிய அலைகள் இருந்தாலும், பள்ளிகளை மூடுவது கடைசி முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அதிமாக உள்ள நிலையில் ஏராளமான நாடுகள் பள்ளிகளை மூடியுள்ளன. இந்தியாவிலும் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் கொரோனா அச்சம் காரணமாக பள்ளிகளை மூட்டியுள்ளன.

World Bank Education Director Jaime Saavedra has said it is not fair to close schools because of the corona. Despite the new waves, he said closing schools should be a last resort