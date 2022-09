அவதூறு செய்திகளை பரப்பினால்.. இனி கிரிமினல் வழக்குதான்.. யூடியூப் சேனல்களுக்கு மத்திய அரசு கெடுபிடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: அவதூறு செய்திகளை பரப்பும் மற்றும் தேசத்துக்கு எதிராகவும், அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையிலும் செய்திகளை பதிவிடும் யூடியூப் சேனல்கள் மீது க்ரிமினல் வழக்கு தொடரப்படும் என்றும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப புரட்சி மக்களின் பொழுதுபோக்கிலும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமூக வலைத்தளங்களின் அளப்பறிய வளர்ச்சியால் தற்போது கையடக்க செல்போனில் அனைத்து தகவல்களையும் நாம் பெற முடியும் அளவுக்கு உலகம் சுருங்கி விட்டது.

English summary

The central government has announced that criminal prosecution and strict action will be taken against YouTube channels that spread defamatory messages and post messages that are anti-national and disturbing the peace.