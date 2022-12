ராகுல் காந்தி பாதுகாப்பில் குளறுபடி? அவர்தான் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி விட்டாராம்! CRPF புது விளக்கம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜடோ யாத்திரையில் பங்கேற்றுள்ள நிலையில் அவரது பாதுகாப்பில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே அவரது பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் எழுதியிருந்தது. இதற்கு பதிலளித்துள்ள CRPF, ராகுல் காந்திக்கு பாதுகாப்பு குளறுபடி ஏற்படவில்லை என்றும், அவர்தான் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறியுள்ளார் என்றும் கூறியிருக்கிறது.

பாஜகவுக்கு எதிராகவும், எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை பலப்படுத்தும் விதமாகவும் ராகுல் காந்தி 'பாரத் ஜடோ யாத்திரையை' தொடங்கினார். யாத்திரையை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இந்த யாத்திரையானது கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என 12 மாநிலங்கள் வழியாக சுமார் 150 நாட்கள் பயணித்து காஷ்மீர் சென்றடைய திட்டமிட்டுள்ளது.

தற்போதுவரை சுமார் 9 மாநிலங்கள் 46 மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 3,000 கி.மீ தொலைவை யாத்திரை கடந்துள்ளது. சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் யாத்திரை தனது 100வது நாளை நிறைவு செய்தது. இதனையடுத்து கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் 108வது நாளில் யாத்திரை டெல்லியில் நுழைந்தது. இதில் சுமார் 40 ஆயிரம் பேர் இவருடன் யாத்திரையில் பங்கேற்றனர். கூட்டம் அதிகம் இருந்ததாலும், கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த தேவையான அளவு காவலர்கள் இல்லாததாலும் ராகுல் காந்தியின் பாதுகாப்பில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளது.

வருங்கால மனைவி எப்படியிருக்க வேண்டும்?.. யாத்திரையின் ஓய்வில் மனம் திறந்த ராகுல் காந்தி!

English summary

The Congress has written to the Union Home Minister that there has been a disturbance in the security of the young leader of the Congress party, Rahul Gandhi, while he is participating in the Bharat Jado Yatra. Responding to this, the CRPF has said that there was no security lapse against Rahul Gandhi and that he violated the security rules.