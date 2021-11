IND vs NZ: சிஎஸ்கே வீரர் போட்ட ட்வீட்.. 3 வருடங்களுக்கு பிறகு அடித்த லக்.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியா-நியூசிலாந்து டி20 தொடர் இன்று முதல் தொடங்குகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரின் முதல் போட்டி ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் நடக்கிறது.

இந்த போட்டி புதிய கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் புதிய பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் ஆகியோருக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

அதேநேரம், லோக்கல் பாய் தீபக் சாஹரை மறக்க முடியுமா.

English summary

Ind vs NZ: The India-New Zealand T20 series starts today. The first match of the three-match series is being played in Jaipur, Rajasthan. The match was very special for the new captain Rohit Sharma and the new coach Rahul Dravid. At the same time, can you forget local boy Deepak Chahar?