‛‛கையை’’ வெட்டி ‛‛தலை’’யை துண்டியுங்க.. டெல்லி விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பேரணியில் சர்ச்சை பேச்சு-பரபரப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛உங்களை தாக்க வரும் நபர்களின் கையை வெட்டி தலையை துண்டியுங்க..'' என டெல்லியில் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் பேரணியில் பிரமுகர் பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

இந்தியாவில் சில அமைப்பினர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வருகின்றனர். அதேபோல் சில அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும் சரவெடியாக சில கருத்துகளை கூறி சர்ச்சையை கிளப்பி வருகின்றனர்.

இத்தகைய சர்ச்சைகள் சமீப காலமாக இந்தியாவில் ஆங்காங்கே நடந்து வருகிறது. இதுதொடர்பான விவாதங்களில் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக சிலர் கொலை செய்யப்பட்டும் உள்ளனர். இதனை தடுக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

மதத்தை வைத்து பிழைப்பு..என் பேச்சை வெட்டி..ஒட்டி..திரித்து வெளியிடுவார்கள்..முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Cut off the hands and heads of those who come to attack you..'' has sparked controversy at a Vishwa Hindu Parishad rally in Delhi.