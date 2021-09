2018 கஜா புயல் போல...வங்க கடலில் உருவாகி கரையை கடந்த 'குலாப்' அரபிக் கடலில் 'ஷகீன்' புயலாக வாய்ப்பு!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: வங்கக் கடலில் உருவாகி ஆந்திரா-ஒடிஷா இடையே கரையை கடந்த குலாப் புயல் வலுவிழந்த நிலையில் அரபிக் கடல் நோக்கி நகருகிறது. அரபிக் கடலில் குறைந்த காற்ற தாழ்வுநிலையாக மாறி ஓமன் கடற்பரப்பை நோக்கி நகர்ந்து ஷகீன் என்கிற புதிய புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

வங்க கடலில் செப்டம்பர் மாதம் புயல்கள் உருவாவது அரிதான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. வங்க கடலில் உருவான புதிய புயலுக்கு குலாப் என பெயரிடப்பட்டது. இந்த பெயரை பாகிஸ்தான் பரிந்துரைத்திருந்தது.

Cyclone Gulab now weakened into a deep depression may move to the Arabian Sea and will becom as new Cyclone Shaheen.