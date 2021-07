கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடிய மருத்துவர்களுக்கு 'பாரத ரத்னா' வழங்கணும்.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடிய அனைத்து மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கிட வேண்டும் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை இறுதி கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. கொரோனா இந்த அளவுக்கு குறைய காரணம் மருத்துவர்கள் மட்டும்தான்.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has demanded that the Bharat Ratna award be given to all doctors and nurses who fought against corona