அச்சுறுத்தும் R value.. 4ஆம் அலையின் தொடக்கமா? சென்னை ஐஐடி ஆய்வாளர்களின் புதிய வார்னிங்

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் குறைந்து மெல்ல இயல்பு நிலை திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், R-value அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது சற்றே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2020இல் கொரோனா முதல் அலை ஏற்பட்ட நிலையில், அதன் பின்னர் 2021 டெல்டா கொரோனா காரணமாக நாட்டில் 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. முதல் அலையைக் காட்டிலும் 2ஆம் அலை மிக மோசமாகவே இருந்தது.

இந்தச் சூழலில் தான் கடந்த ஜனவரி மாதம் நாட்டில் மீண்டும் ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக மூன்றாம் அலை ஏற்பட்டது. நல்வாய்ப்பாக முதல் 2 அலைகளைப் போல இல்லாமல் 3ஆம் அலை லேசான பாதிப்பையே ஏற்படுத்தியது.

English summary

Delhi's R-value, which indicates the spread of COVID-19, was recorded at 2.1 this week: (டெல்லியில் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோனா என்ன காரணம்) Reason behind sudden surge of Coronavirus in NCR.