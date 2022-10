வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்.. உடனே டெல்லியில் இறங்கிய திமுக.. ஜனாதிபதியை சந்திக்க தீவிரம்.. என்னாச்சு?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மானம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்க திமுக எம்.பிக்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர். குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு கண் புரை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதால் சில நாட்களில் நேரம் ஒதுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழு இந்தி மொழியை புகுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை அளித்துள்ள நிலையில், வேக வேகமாக ஆக்‌ஷனில் இறங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மானம் நேற்று நிறைவேற்றப்பட்டது. தீர்மானத்தை எதிர்த்து பாஜக வெளிநடப்பு செய்த நிலையில் மீதமுள்ள கட்சிகளுடன் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மானம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து வலியுறுத்த திமுக எம்.பிக்கள் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளனர்.

English summary

A resolution against Hindi imposition was passed in TN Assembly yesterday. DMK MPs have asked time to meet President Draupadi Murmu regarding the resolution against Hindi imposition. It is said that the President will be given time in a few days as he has undergone cataract surgery.