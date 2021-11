"நீங்க முக்கியம் இல்லை".. டேட்டாவோடு வந்த டிராவிட்.. இந்திய வீரர்களிடம் ஸ்டிரிக்ட்.. என்ன நடக்கிறது?

Delhi

டெல்லி: இந்திய அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் அணிக்குள் பல புதிய மாற்றங்களை விரைவில் கொண்டு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி 20 தொடருக்காக இந்திய அணி தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. நாளை (நவம்பர் 17ம் தேதி) நடக்க உள்ள டி 20 தொடருக்கான ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இளம் இந்திய டி 20 அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.

இந்த நிலையில் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகயில் முதல் போட்டியில் ரஹானே தலைமையில் இந்திய அணி ஆட உள்ளது. இந்திய அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் அணியோடு இணைந்து தீவிர பயிற்சி வழங்கி வருகிறார்.

English summary

. Rahul Dravid and his data: How new coach will go for a new approach in Team India against New Zealand.