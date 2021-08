3ம் அலைக்கான அறிகுறிகள் சில மாநிலங்களில் தெரிய தொடங்கி உள்ளது.. ஐசிஎம்ஆர் மருத்துவர் எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: மூன்றாம் அலைக்கான அறிகுறிகள் சில மாநிலங்களில் தெரிய தொடங்கி உள்ளது என்று ஐசிஎம்ஆர் மருத்துவர் டாக்டர் சாமிரான் பாண்டா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த ஒருவாரமாக தினமும் 40 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக கொரோனா கேஸ்கள் பதிவாகி வருகிறது. நாடு முழுக்க தற்போது 3,70,275 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளது. 3,19,18,809 பேர் இதுவரை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். 4,38,486 பேர் இதுவரை பலியாகி உள்ளனர். கேரளாவில் மட்டும் 2,12,596 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளது.

அங்கு தினசரி 30 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான கேஸ்கள் பதிவாகி வருகிறது. இந்தியாவில் மூன்றாம் அலை கொரோனா பரவலின் போது தினமும் 1 லட்சம் கொரோனா கேஸ்கள் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக ஏற்கனவே ஐசிஎம்ஆர் ஆராய்ச்சியாளர் சமீரான் பண்டா எச்சரிக்கை விடுத்து இருந்தார்.

English summary

Early signals of the third wave can be seen in some of the states with more cases says ICMR Dr Samiran Panda.