'நிரந்தர தலைவர்’ விவகாரம்: ஜெகன் மோகன் ரெட்டி கட்சிக்கு தேர்தல் ஆணையம் வைத்த செக்.. என்னாச்சு?

Delhi

டெல்லி: ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியின் நிரந்தர தலைவராக ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், 'அரசியல் கட்சிகள் எந்த ஒரு பதவிக்கும் யாரையும் நிரந்தரமாக தேர்வு செய்ய முடியாது என்றும் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்' என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அந்த கட்சிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

ஆந்திர பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக இருந்த ஒய்.எஸ். ராஜசேகர ரெட்டி மறைவுக்கு பிறகு அவரது மகன், ஜெகன் மோகன் ரெட்டி, ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் என்ற கட்சியை கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு தொடங்கினார்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆந்திர சட்டப் பேரவை தேர்தலில் சந்திரபாபு நாயுடுவை வீழ்த்திய ஜெகன் மோகன் ரெட்டி முதல்வராக பதவி வகித்துள்ளார்.

English summary

YSR While Jagan Mohan Reddy was elected as the permanent president of the Congress party, the Election Commission has sent a notice saying that 'political parties cannot elect anyone permanently for any post and should give an explanation in this regard'.