அட்மிஷன் பீஸ் கட்ட லேட்: உ.பி. தலித் மாணவருக்கு சீட் வழங்க மும்பை ஐ.ஐ.டி.க்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கல்வி கட்டணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் சீட் மறுக்கப்பட்ட உ.பி. தலித் மாணவரை மும்பை ஐ.ஐ.டி. அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது தலித் மாணவர் பிரின்ஸ் ஜெய்பீர் சிங். ஐ.ஐ.டி.யில் சேருவதற்கான முயற்சிகளை கடந்த ஆண்டு முதல் மேற்கொண்டு வந்தார். கடந்த ஆண்டு ஐ.ஐ.டி.யில் சேர்ந்து படிப்பதற்கான வாய்ப்பை தவறிவிட்டார்.

இருந்தபோதும் இந்த ஆண்டும் முயற்சித்தார் பிரின்ஸ் ஜெய்பீர் சிங். ஐஐடிக்கான நுழைவுத் தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 25,894-வது இடத்தையும் எஸ்.சி. கோட்டாவில் 864-வது இடத்தையும் பிரின்ஸ் பெற்றார். மும்பை ஐ.ஐ.டியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிப்புக்கும் பிரின்ஸ் தேர்வானார்.

English summary

The Supreme court on monday asked to the Bombay IIT to accommodate UP's Dalit student Prince who lost admission due to the failure to the Pay Fees in time.