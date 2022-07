ஆண்ட்ராய்டு போனில் வாட்ஸ்-அப் பயன்படுத்துகிறீர்களா? கவனம் தேவை.... எச்சரிக்கும் வாட்ஸ் அப் சிஇஓ

Delhi

oi-Shyamsundar I

புதுடெல்லி: வாட்ஸ் அப் செயலியை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் பிளேஸ்டோரில் மட்டுமே தரவிறக்கம் செய்யுமாறு பயனர்களுக்கு அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகார் வில் கேத்கார்ட் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களால் வாட்ஸ்-அப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குறுஞ்செய்தி, புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் பகிர்தல் உள்பட ஏரளாமன வசதிகளை உள்ளடக்கிய வாட்ஸ் அப்பை பயன்படுத்துவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது.

குறிப்பாக இந்தியாவில் இதனை பயன்படுத்துவர்கள் எண்ணிக்கை மட்டும் 30 கோடியை தாண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரபலமான எந்த ஒருபொருளுக்கும் அதே போன்றதொரு போலியான ஒன்றும் உடனடியாக சந்தையில் கிடைக்கும்.

English summary

WhatsApp has issued a stern warning to users, who download the apps from unofficial sources should be cautious before installing them on their phone because fake versions of the messaging app to steal personal information stored on phones.