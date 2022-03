உக்ரைன் மருத்துவ மாணவர்கள் இனி இந்தியாவில் படிக்கலாம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: வெளிநாட்டில் மருத்துவக் கல்வி முடித்துவிட்டு எதிர்பாராத சிக்கல்களால் பயிற்சி மருத்துவம் முடிக்காதவர்கள் இந்தியாவிலேயே அதை பயிற்சி மேற்கொள்லாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைனில் போர் நடந்துவருகிறது. இதனால் அங்கு தங்கி படித்துவந்த மாணவர்கள் தங்கள் நாடுகளுக்கு திரும்ப செல்கின்றனர்.

இந்தியாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்க உக்ரைன் சென்றுள்ளனர். உக்ரைனில் 7 மருத்துவகல்லூரிகளில்ல் பெருமபாலான இந்தியர்கள் மருத்துவம் படிக்கின்றனர்.

English summary

The Central Government has announced that those who have completed medical education abroad but have not completed medical training due to unforeseen complications can practice it in India.