கார்கில் போர்: சுதந்திரமாக விட்டிருந்தால் பாக். பகுதிகளை கைப்பற்றியிருக்கலாம்.. முன்னாள் ராணுவ தளபதி

டெல்லி: கார்கில் போரில் வெற்றிக்கு பின்னர் எங்களை சுதந்திரமாக விட்டிருந்தால் பாகிஸ்தானின் சில பகுதிகளை கைப்பற்றியிருப்போம் என அப்போதைய ராணுவ தளபதி விபி மாலிக் தெரிவித்துள்ளார்.

1999 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் கார்கில் பகுதிக்குள் தீவிரவாதிகள் சிலர் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் உதவியுடன் ஊடுருவியிருந்தனர். இதற்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்தது.

கார்கிலில் நடந்த போருக்கு ஆபரேஷன் விஜய் என பெயரிடப்பட்டிருந்தது. இந்த போரில் இந்திய ராணுவம் ஆயிரக்கணக்கான பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினரையும் பயங்கரவாதிகளையும் சுட்டுக் கொன்று கார்கில் பகுதியில் வெற்றிக் கொடி நாட்டியது. இந்த போரில் 500-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய வீரர்கள் வீரமரணமடைந்தனர்.

General VP Malik says that We should have been allowed to capture some of Pakistan Territory before cease fire.