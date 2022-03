கூவத்தூர் பார்முலாவைக் கையிலெடுக்கும் கோவா, உத்தரகாண்ட் - MLA -க்களைப் பாதுகாக்க போராடும் கட்சிகள்

Delhi

டெல்லி: நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில், உத்தரகாண்ட் மற்றும் கோவாவில் தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்பிருப்பதால், அங்கு வெற்றி பெறும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் கட்சித் தாவாமல் இருக்க கூவத்தூர் பார்முலாவைக் கையிலெடுத்திருக்கிறார்கள் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர்.

கூவத்தூர் பார்முலாவா.. எங்கேயோ கேட்டதுபோல் இருக்கிறதா?. தமிழக அரசியல் தெரிந்தவர்களும், தெரியாதவர்களும் இந்த‌ பெயரை மறக்க முடியாது. வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களை தொகுதியில் பார்த்தாமோ இல்லையோ, கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் எடுக்கப்பட்ட போட்டோவிலும் வீடியோவிலும் பார்த்தோம்.

2016 டிசம்பர் மாதம் தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா மரணமடைந்தார். இதையடுத்து அன்று இரவே தமிழக முதல்வராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்றார். இதையடுத்து சசிகலா - ஒ.பி.எஸ் இடையே பிரிவு ஏற்பட்டது. ஓ.பி.எஸ் ஜெயலலிதா சமாதி முன்பு தர்மயுத்தம் நடத்தினார்.

The BJP and the Congress have resorted to the koovathur formula to keep the winning MLAs out of the party as there is a possibility of a hung assembly in Uttarakhand and Goa in the five state assembly elections that have just taken place.