'இதில் மட்டும் கண்டிப்பா நோ ரிஸ்க்..' WHO சொன்னதை அப்படியே பின்பற்றும் இந்தியா.. ஏன் தெரியுமா??

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கொரோனா காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் பல நாடுகளும் கட்டுப்பாடுகளைக் கடுமையாக்கி, பூஸ்டர் டோஸ் பணிகளையும் தொடங்கியுள்ளன.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரைக் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் மொத்தம் 90,928 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் வைரஸ் பாதிப்பு 55% அதிகரித்துள்ளது.

அதேபோல மகாராஷ்டிரா, டெல்லி என நாட்டின் பல மாநிலங்களில் ஓமிக்ரான் கேஸ்களின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

பஞ்சாப் சம்பவம்.. பிரதமரை கொல்லும் முயற்சி?? பாகிஸ்தானின் சதித்திட்டம்.. பாஜக வெளியிட்ட பரபர வீடியோ

English summary

Dr VK Paul says There will be no mix-and-match of vaccines for those eligible to get precautionary third dose. All things to know about India Corona vacciantion.