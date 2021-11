நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் விவாதிக்கவும் பதிலளிக்கவும் மத்திய அரசு தயார்: பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கவும் உரிய பதிலளிக்கவும் மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கியது. இக்கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே லோக்சபாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்களின் பல்வேறு பிரச்சனைகளை முன்வைத்து முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

விளைபொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்; விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்யும் மசோதா மீது விவாதம் நடத்த வேண்டும்; லக்கிம்பூர் படுகொலை சம்பவத்துக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என சபையின் நடுவே எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பிக்கள் முழக்கம் எழுப்பினர்.இதனால் சபை நடவடிக்கைகள் பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன.

