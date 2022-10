பில்கிஸ் பானு வழக்கு! 11 குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி தந்தது! குஜராத் அரசு தகவல்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நாட்டையே உலுக்கிய பில்கிஸ் பானு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 11 பேரை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது என உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் குஜராத் அரசு கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் குஜராத்தில் சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 59 பேர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல் பரவிய நிலையில் குஜராத்தில் திடீரென கலவரம் வெடித்தது. இந்த தாக்குதலில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகினர்.

ஏராளமானோர் தங்கள் இருப்பிடங்களில் இருந்து பாதுகாப்புத் தேடி வேறு இடங்களில் தஞ்சம் புகுந்தனர். ஆனால் பலரையும் தேடி தேடி பிடித்து கலவரக்காரர்கள் தாக்கினர். இதனால் அந்தப் பகுதி முழுவதுமே போர்க்களம் போல காட்சி அளித்தது.

English summary

It has been reported that the Gujarat government has said in the affidavit filed in the Supreme Court that the Union Home Ministry has given permission for the early release of 11 accused in the Bilgis Bano case that rocked the country.