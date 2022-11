"என்னை துண்டு துண்டாக வெட்டி விடுவான்".. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே.. போலீஸில் புகார் தந்த சாரதா.. ஷாக்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லியில் தனது காதலனால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட இளம்பெண் சாரதா, தனக்கு நடக்கப்போகும் ஆபத்தை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சரியாக கணித்திருப்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

அப்தாப்பின் குரூர மனதையும், சைக்கோ ரூபத்தையும் தெரிந்துகொண்ட சாரதா, தனது நண்பர்களுடன் காவல் நிலையத்துக்கு சென்று அவர் மீது புகார் அளித்த விஷயம் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

அப்பொழுதே இந்த விஷயத்தில் ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தால் இன்று சாரதா காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார் என அவரது நண்பர்கள் கூறுகின்றனர்.

Shraddha, who was brutally murdered by her boyfriend in Delhi, had predicted correctly two years before that Aftab will kill her and cut her up in pieces. She also lodged police complaint.