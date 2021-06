கோவிஷீல்டு டோஸ்கள் இடைவெளியை அதிகரித்தது ஏன்? புதிய ஆய்வுக்கு நேர்மாறாக இருக்கும் அரசின் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: தடுப்பூசிக்கு ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை காரணமாகவே கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு இடையேயான கால இடைவெளி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பலரும் விமர்சித்து வரும் நிலையில், இதற்கு மத்திய சுகாதாரத் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கொரோனா 2ஆம் அலை, தற்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு பல வாரங்களுக்குப் பிறகு ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளை மத்திய அரசு வேகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் மூன்றாம் அலை ஏற்படுவதைத் தடுக்க முடியும் என்றும் பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan tweeted about the reason behind the increasing dosage gap of Covishield. The decision to increase the gap between two doses of the Covishield vaccine was "transparent" and "based on scientific data".