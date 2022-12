ஓரினச் சேர்க்கை உறவு முறை ஓகேதான்; ஆனால் திருமணம் எல்லாம் 'நோ சான்ஸ்' - பாஜக எம்.பி. சுஷில் மோடி

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "ஓரினச் சேர்க்கை என்பது உறவோடு நின்றுகொண்டால் பிரச்சினை இல்லை.. ஆனால் திருமணம் செய்வதை எல்லாமே ஏற்கவே முடியாது" என தடலாடியாக கூறியுள்ளார் பாஜக எம்.பி. சுஷில் மோடி.

ஓரினச் சேர்க்கையாளர்கள் திருமணம் செய்துகொள்வது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்து அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

இதுபோன்ற கலாச்சார சீரழிவுகளை சுதந்திரம் என்ற பெயரில் அனுமதித்து இந்தியாவை அமெரிக்கா போன்று ஆக்கி விடாதீர்கள் எனவும் அவர் கூறினார்.

சிறுபான்மையினரின் ரியல் காவலன் நாங்கள்தான்! கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவில்.. எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம்

English summary

"There is no problem if homosexuality is limited to a relationship... but marriage is not acceptable to all," said the BJP MP. Sushil Modi.