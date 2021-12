அரசியல் எதிரிகள் இல்லாத ஆளுமை.. ஜெயலலிதா, கருணாநிதியுடன் அடுத்தடுத்து கூட்டணி.. அவர்தான் வாஜ்பாய்!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: "இந்திய பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜபேயி, நல்லெண்ண அடிப்படையில் பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவிலிருந்து பேருந்து சேவையை துவங்கி வைத்து பயணம் செய்தார்.." என்று ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் 1999ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19ம் தேதி செய்தியறிக்கை கேட்டிறாத 90ஸ் மற்றும் அதற்கு முன்பு பிறந்த கிட்ஸ் இருந்திருக்க முடியாது.

வட மாநிலங்களில் பல ஊடகங்களில் அவர் பெயர் இப்போதும் கூட அதுதான்.. ஆனால் நமக்கு ஏற்றபடி பெரும்பாலான, தமிழ் நாளிதழ்கள், எப்போதுமே "வாஜ்பாய்" என அவர் பெயரை பயன்படுத்தின. பெயரிலேயே பல உச்சரிப்புகளை கொண்ட வாஜ்பாய்க்கு, அவரது வாழ்க்கையும் பல முனை திறமையாளராகத்தான் வார்த்து எடுத்தது.

இங்கே, மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி எப்படியோ, அப்படி அங்கே வாஜ்பாய். பன்முக ஆளுமை ரத்தத்தில் ஊறியது.

English summary

Atal Bihari Vajpayee birth day anniversary: Poet, journalist, politician, he was endowed with a lot of talent as a rhetorician who speaks for rhyming in timing. Despite his own ideological leanings in politics, he was also fondly liked by people from other parties. One of the unique qualities of Vajpayee was that he even praised his political opponents. Atal Bihari Vajpayee is the first Prime Minister from the BJP, just as Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister from the Congress party. Vajpayee later became the Prime Minister with the support of the DMK. He proved that a coalition government of 29 parties could be run successfully beyond anyone's imagination. On the one hand he was a loyal volunteer of the RSS and the BJP, though he remained steadfast in his policy from the beginning until his last breath, but he remained a moderate Hindutva. Vajpayee did not attend the demolition of the Babri Masjid. DMK leaders described Vajpayee as the right man in the wrong party. Karunanidhi's reluctance to ally with him was attributed to his politics.