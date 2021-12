சிறையில் இருந்தபடியே.. ரூ 200 கோடியை சுருட்டிய கில்லாடி சுகேஷ் சந்திரா.. என்ன நடந்தது? திடுக் தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரா சிறையில் இருந்தபடியே சுமார் ரூ 200 கோடி பண மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் எப்படி இதைச் செய்தார் என்பது குறித்த பல முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரசேகர். இவர் மீது பல்வேறு மாநிலங்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட மோசடி வழக்குகள் உள்ளன.

இரட்டை இலை சின்னத்தை டிடிவி தினகரனுக்கு பெற்றுத்தர ரூ 50 கோடி லஞ்சம் வாங்கியதாக இவர் மீது வழக்கு உள்ளது. இது தவிர பல்வேறு பண மோசடி வழக்குகள், ஏமாற்று வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

English summary

While a former billionaire is in jail, his wife spends hours on the phone discussing payments to obtain bail for him. Sukesh Chandrashekhar latest news in tamil.