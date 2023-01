நக்கலடித்த வல்லுநர்கள்! விளாசி தள்ளிய ஓலா! ஒரே ஆண்டில் டாப் இடம்! டிவிஎஸ், ஹீரோ எல்லாம் பின்னால்தான்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் இப்போது டூவீலர் சந்தையில் மின்சார வாகனங்கள் மெல்ல ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. இந்தச் சூழலில், மற்ற நிறுவனங்களை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு ஓலா நிறுவனம் டாப் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாகன விற்பனை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், பெட்ரோல் விலை தொடர்ந்து அதிகமாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மாற்றுவழிகள் குறித்து யோசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

இப்போது வாகனம் வாங்கும் பலரும் மின்சார வாகனத்தையும் ஒரு ஆப்ஷனாகவே வைத்துள்ளனர். விலை சற்று அதிகம் என்றாலும் கூட.. பெட்ரோல் போட்டே காசை செலவு செய்யத் தேவையில்லை என்பதால் மின்சார வாகனத்திற்குப் பலரும் மாறி வருகின்றனர்.

English summary

Ola has sold most number of two wheelers in India than any other companies: Electric two wheeler sales in india is raising.