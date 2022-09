தெரியாத நம்பர்.. பொண்ணு வீடியோ கால் பண்ணுதா.. தொட்டீங்க, கெட்டீங்க! எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம் தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: செல்போன்களுக்கு தெரியாத எண்ணிலிருந்து வீடியோ கால் வந்தால் என்ன செய்வது என்பது குறித்தும் அதை எப்படி தவிர்ப்பது என்பது குறித்தும் பார்ப்போம்.

அடித்து பிடுங்குவது, கொள்ளை அடிப்பது, திருடுவது, என்ற முறையில் மோசடிகள் இருந்து வந்தது. இதையடுத்து தொழில்நுட்பங்கள் மாற மாற திருட்டுகளிலும் புதுமைகள் புகுத்தப்பட்டு ஹைடெக்காக திருட்டுகள் நடந்தன. வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து நேரடியாக பணத்தை திருடுவது, ஏடிஎம் கார்டு எண்ணை கேட்டு போலி கார்டு மூலம் பணம் திருடுவது என்ற காலம் போய் தற்போது நூதன திருட்டு நடைபெறுகிறது.

அதாவது யாராவது ஆணுக்கு மோசடி கும்பலை சேர்ந்த பெண்கள் வீடியோ கால் செய்கிறார்கள். அப்போது யாரென தெரியாமல் அந்த காலை அந்த ஆண் எடுத்துவிட்டால் உடனே ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிவிடும். எதிர்முனையில் இருக்கும் பெண் நிர்வாணமாக நிற்பார். இது என்னவென புரிந்து சுதாரிப்பதற்குள் வீடியோ ரெக்கார்டு ஆகி நமக்கு மிரட்டல் கால்கள் வரும்.

