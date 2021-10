சிறைபிடிக்கப்பட்ட சீன ராணுவ வீரர்கள்.. அருணாச்சலில் அத்துமீறியதால் இந்தியா கொடுத்த செம்ம பதிலடி

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள தவாங்க் என்ற இந்திய எல்லைக்குள் சீன படையினர் 200 பேர் அத்துமீறி உள்ளே வந்ததாகவும், இந்திய ராணுவத்தால் சில சீன ராணுவ துருப்புகள் சில மணி நேரம் சிறைபிடிக்கப்பட்டதாகவும், அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பாக நியூஸ் 18 செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியா சீனா இடையே உத்தரகாண்ட், காஷ்மீர், அருணாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் எல்லை பிரச்சனை உள்ளது. எல்லை விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை சில இடங்களில் சீனா ஏற்பது இல்லை. குறிப்பாக அருணச்சால பிரதேசம் மற்றும் லடாக்கில் கடும் மோதல் போக்கை சீனா கடைபிடித்து வருகிறது.

அதன் எதிரொலியாகவே கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன படைகள் எல்லையில் அத்துமீறி ஆத்திரமூட்டும் செயல்களை செய்ததால் கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இதில் 20 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர். சீன தரப்பில் பல வீரர்கள் இறந்தனர் என்றாலும் இதுபற்றி சீனா வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை. அப்போது இருதரப்புக்கும் இடையே போர் மூளும் அபாயமும் ஏற்பட்டது.

இந்தியாவின் பதிலடியால் வழிக்கு வந்தது யு.கே.. இந்தியர்களுக்கான பயண கட்டுப்பாடு நீக்கம்.. திருப்பம்!

English summary

It has been reported that 200 Chinese troops entered the Indian border of Tawang in Arunachal Pradesh and that some Chinese troops were captured by the Indian army a few hours later and released after negotiations.