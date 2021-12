கொரோனா தொற்றில் இருந்து ஒரே நாளில் 8834 பேர் மீண்டனர் - 98416 பேருக்கு சிகிச்சை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 8834 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதனால், இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,40,69,608 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 98416 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8306 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாட்டில் கொரோனா பாதிக்கபட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,46,81,561 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனா தாக்குதலுக்கு கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 211 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால், கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 4,73,537 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 98416 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

English summary

Nationwide, 8834 people have recovered from corona damage in the last 24 hours. Thus, the number of people recovering from corona in India has increased to 3,40,69,608. Nationwide, 98,416 people are being treated for corona virus infection.