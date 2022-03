இந்தியாவில் 180 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது! அமெரிக்காவை விட பல மடங்கு அதிகம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் இதுவரை 180 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அமெரிக்காவை ஒப்பிடும்போது 3.2 மடங்கும், பிரான்சை ஒப்பிடும்போது 12.5 மடங்கு அதிகம் என மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் புள்ளி விவரங்களுடன் கூறினார்.

இந்தியாவில் கொரேனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் பின்பற்றி வருகின்றன. தற்போது பாதிப்பு குறைந்து வருவதால் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் தான் பிற நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியா கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியது, ஒமிக்ரானை கட்டுப்படுத்தியது ஆகியவற்றில் முன்னணியில் உள்ளதாக மத்திய அரசு பெருமையாக கூறியுள்ளது.

English summary

India has administered more than 180 crore vaccine doses which in comparison to the USA in 3.2 times and 12.5 times France, says Union Government.