ஆறே மாதங்களில் 70,000 அதிநவீன ஏகே 203 துப்பாக்கிகள்.. இந்திய ராணுவத்தை வலுப்படுத்த சூப்பர் பிளான்

டெல்லி: அடுத்த ஆறு மாதங்களில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து 70 ஆயிரம் அதிநவீன ஏகே 203 ரகத் துப்பாக்கிகள் வாங்க இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் ராணுவத்தை நவீனப்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஆயுதங்களைக் கொள்முதல் செய்வது குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி அடுத்த ஆறு மாதங்களில் ரஷ்யாவிலிருந்து 70 ஆயிரம் அதிநவீன ஏகே 203 ரகத் துப்பாக்கிகளை இறக்குமதி செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதே காலகட்டத்தில் இந்தியா ராணுவத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் காமோவ் ராணுவ ஹெலிகாப்டர்களை மேம்படுத்தித் தரவும் ரஷ்யா ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

உலக புகழ்பெற்ற ஏகே 47 துப்பாக்கிகளின் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த அதிநவீன ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகள் என்று கூறலாம். இந்திய ராணுவத்திற்கு மொத்தம் 7.70 லட்சம் ஏகே 203 ரக துப்பாக்கிகள் தேவை. அவற்றில் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் 60 ஆயிரம் துப்பாக்கிகள் உட்பட மொத்தம் 1 லட்சம் துப்பாக்கிகளை ரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும்.

மீதி 6.60 லட்சம் துப்பாக்கிகள் வரும் காலங்களில் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும். இதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவுடன் ரஷ்யா பகிர்ந்துகொள்ளும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், ரஷ்ய ஹெலிகாப்டர்கள் நிறுவனத்தின் வாசிலி கிரைடின் கூறுகையில், "இந்தியா சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்திய ராணுவம் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப காமோவ் -226 டி ஹெலிகாப்டர்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டும். இதன் மூலம் காமோவ் -226 டி ஹெலிகாப்டர்களை ஒரே விமானியால் இயக்க முடியும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

