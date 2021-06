அனைவருக்கும் இலவச வாக்சின்.. ஒரு மாதத்துக்கு 23 கோடி உற்பத்தி செய்யணும்.. இதெல்லாம் சாத்தியமா?

Delhi

டெல்லி: நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இலவச கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்க வேண்டும் எனில் அடுத்த 7 மாதங்களுக்கு மாதந்தோறும் 23 கோடி தடுப்பூசிகளை உற்பத்தி செய்தாக வேண்டிய நெருக்கடி உள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

நாட்டில் மே மாதம் இறுதி வரை கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் போட்டுக் கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 16.8. இரண்டு கொரோனா தடுப்பூசிகளும் போட்டுக் கொண்டவார்கள் எண்ணிக்கை 4.3 கோடி.

மொத்த மக்கள் தொகையான 136 கோடியில் இதுவரை 12% பேருக்கு மட்டுமே கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகளும் போட்டுக் கொண்டவர்கள் 3% பேர் மட்டுமே.

மக்கள் தொகை, கொரோனா பாதிப்பு அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி விநியோகம்: மத்திய அரசு

