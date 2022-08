ஒரே நாடு ஒரே சார்ஜர்! ஆண்ட்ராய்டு, ஐபோன் முதல் லேப்டாப் வரை.. மத்திய அரசின் புதிய திட்டம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியா முழுவதும் ஒரே நாடு ஒரே சார்ஜர் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்து அதற்கான நடவடிக்கையில் தீவிரமாக ஈடுபட தொடங்கி உள்ளது.

நவநாகரீக உலகில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். தற்போதைய சூழலில் வீட்டில் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை ஏறக்குறைய அனைவரும் செல்போன் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

இதில் பலர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்போன்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பல செல்போன்களும், அதற்கான சார்ஜர்கள் உள்ளன. இதனால் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

The Central Government has decided to implement the One Country One Charger project across India and is actively involved in the process.